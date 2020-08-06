РИАМО - 6 авг. Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные Курсаковской средней общеобразовательной школой округа Истра об ООО «ТК ЭКСПРЕСС» для включения в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Согласно представленным сведениям, учреждение направило в адрес общества проект контракта в установленный законом срок.

«В регламентированный срок общество не представило подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, проект контракта и документ об обеспечении его исполнения», - говорится в сообщении.

В связи с этим учреждению поступило уведомление об уклонении общества от заключения контракта на выполнение работ по текущему ремонту помещений МОУ «Курсаковская СОШ».

На заседании комиссии Московского областного УФАС России общество не представило доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта контракта в установленные сроки.

Выслушав доводы сторон, управление пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «ТК ЭКСПРЕСС» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.