РИАМО (МЫТИЩИ) - 6 авг. Глава подмосковных Мытищ Виктор Азаров призвал жителей горокруга соблюдать социальную дистанцию и носить маски в общественных местах.

«Уважаемые мытищинцы! В последние дни многие заметили, что в Москве и Подмосковье усилились проверки соблюдения мер безопасности. Пожалуйста, не забывайте, что в Московской области наличие маски обязательно: в общественных местах, в транспорте, на вокзалах и местах пересадки. Соблюдайте социальную дистанцию, мойте руки и пользуйтесь антисептиками», - написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что Covid-19 никуда не ушел. В среднем по Подмосковью 150 заболевших в сутки. В Мытищах число заразившихся в сутки колеблется от ноля до 15.

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