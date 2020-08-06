РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 6 авг. В подмосковных Котельниках малоимущим семьям помогут собрать детей в школу в рамках акции, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В комиссии по делам несовершеннолетних продолжается благотворительная акция «Собери ребенка в школу». Сегодня (в четверг - ред.) помощь была оказана детским садом «Аленка», - говорится в сообщении.

Если жителям необходима помощь в сборе ребенка в школу, семья находится в категории малоимущих, трудной жизненной ситуации и в социально опасном положении, то нужно обратиться по телефону: 8(498)742-02-56.