РИАМО - 6 авг. В социальной сети «Одноклассники» появился «Кабинет бизнеса», новая точка входа позволяет управлять контентом, продвигать его и привлекать новых клиентов, говорится в сообщении пресс-службы соцсети.

Получить доступ к клиенту можно по ссылке: https://ok.ru/businessmanager. Платформа поможет предпринимателям и SMM-специалистам, которые ведут бизнес и создают профессиональный контент в «Одноклассниках». Она упростит работу со всем набором возможностей соцсети. Также это дополнительная точка входа в рекламный кабинет, работающий на базе технологий myTarget.

«В период пандемии многие компании и предприниматели расширили свое присутствие онлайн и начали активнее использовать разнообразные сервисы соцсети: например, рекламный кабинет для продвижения, трансляции для проведения онлайн-обучения или звонки для общения с клиентами», - говорится в сообщении.

Внедрение нового сервиса даст бизнесу быстрый доступ ко всем инструментам с одной страницы. Здесь есть все основные сервисы для ведения и продвижения бизнеса в «Одноклассниках».

«К примеру, малый бизнес с помощью кабинета сможет отслеживать рекламные кампании своего профиля или группы и тут же переходить к входящим сообщениям от клиентов. Здесь же администратор страницы сможет запланировать прямую трансляцию или видеозвонок», - добавляется в материале.

Кроме того, платформа предоставляет доступ к оперативной статистике за последнюю неделю, включая данные о кампаниях в рекламном кабинете. Весь интерфейс полностью оптимизирован для быстрой работы. Он легок в использовании даже для начинающих авторов.

«Кабинет бизнеса» доступен в десктопной и мобильной версии соцсети, а также соответствующих приложениях для Android и iOS. Войти в него можно из меню личного профиля социальной сети.

«Одноклассники» последовательно развивают экосистему для малого и среднего бизнеса. За последний год ОК запустили рекламный кабинет внутри соцсети и дали возможность размещать рекламу не только группам, но и личным бизнес-профилям.