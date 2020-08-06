РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 авг. Управляющая компания МУП «СЕЗ» Подольска отремонтировала входную дверь в мусороприемную камеру одного из домов в микрорайоне Климовск, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Несмотря на то, что многоквартирные дома по Больничному проезду в микрорайоне Климовск относительно новые, последствия строительства таковы, что ремонт то в одном месте, то в другом требуется в перманентном режиме. В частности, сотрудниками управляющей организации МУП «СЕЗ» была отремонтирована дверь входа в мусороприемную камеру дома №2/1 по Больничному проезду. Теперь она закрывается плотно и легко», - говорится в сообщении.

Также в настоящее время проводится работа по покосу травы, обрезке и вырубке поросли на придомовых территориях.