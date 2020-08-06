РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 авг. Дети в подмосковном Красногорске могут побывать на бесплатном театрализованном представлении в парке «Ивановские пруды» в четверг, сообщается в группе МАУК «Парки Красногорска» в соцсети «ВКонтакте».

«Дорогие друзья! Ждем вас сегодня, 6 августа, в 17:00 в ПКиО «Ивановские пруды» на смотровой площадке «Отражение» на детскую театрализованную программу «Возвращение Джека Воробья и Элизабет», - говорится в сообщении.

Программу подготовили по мотивам популярного фильма «Пираты Карибского моря».