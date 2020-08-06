РИАМО (МЫТИЩИ) - 6 авг. Руководитель крестьянско-фермерского хозяйства «Доброе поле» Ярослав Звягин из Мытищ организовал продажу своей продукции в онлайн-режиме, сообщил глава муниципалитета Виктор Азаров.

«Приятно, что у нашего мытищинского КФХ по производству соков и морсов есть тенденция к росту онлайн-продаж в торговых сетях. А этой осенью фермер запустит собственный сервис дистанционной торговли, как раз к сезону продаж свежей продукции. На территории хозяйства есть свой «сырьевой» сад, и в этом году Ярослав дополнительно посадил 400 яблонь, которые, по его словам, хорошо прижились», - написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что смотрел статистику и знает, что во время режима самоизоляции онлайн-продажи выросли, в том числе на территории Московской области. Многие кафе, магазины переключились на онлайн-сервис, доставка стала еще доступнее. Доля онлайн-продаж продуктов питания продолжает расти и сейчас.