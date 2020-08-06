РИАМО – 6 авг. Невролог Элен Мхитарян рассказала, что от болезни Альцгеймера никто не застрахован, но есть простые способы, чтобы отсрочить возникновение недуга, сообщает Федеральное агентство новостей.

Обычно болезнь проявляется у людей старше 50 лет. У заболевших наблюдаются снижение интеллекта, нарушение памяти и изменение личности.

«Гиподинамия является самым главным фактором риска. При этом есть определенные рекомендации от ВОЗ от мая 2019 года по профилактике развития деменции и болезни Альцгеймера, где как раз говорится о необходимости вести физическую активность. Ее нужно выполнять не менее получаса в день», - сказала врач.

По ее словам, не нужно давать организму какую-то большую нагрузку. Нужно всего лишь заниматься гимнастикой и чаще гулять на свежем воздухе.

«В случае выполнения упражнений каждый подход должен длиться не менее 10 минут», — подчеркнула врач.