РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 авг. Активисты «Молодой гвардии Единой России» напомнили жителям подмосковного Красногорска об опасности окон для детей, сообщается в Instagram-аккаунте местного отделения организации.

В летней период, особенно в жаркие дни, учащаются случаи, когда дети, оставшись без внимания взрослых, из-за своей любознательности выпадают из окон.

«В связи с этим молодогвардейцы совместно с активистами партии «Единая Россия» провели рейд по информированию посетителей парка «Губайловский» и детского городка «Сказочный» о правилах безопасности в рамках акции «Безопасное окно», - говорится в сообщении.

Активисты раздали памятки по правилам безопасности в домашних условиях.