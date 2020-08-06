РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 6 авг. Около 560 детей задействованы в трудовых бригадах на базе городских школ Подольска в августе, сообщил «РИАМО в Подольске» представитель комитета по образованию администрации округа Сергей Савельев.

«В текущем году трудовые бригады открылись в 33 школах округа, количество трудящихся составляет 559 человек. К сожалению, из-за пандемии они работают только в августе. Поясню, что ранее дети работали все лето и в трудовых бригадах было задействовано около 900 человек», – сказал Савельев.

Он отметил, что дети работают пять дней в неделю. При этом ребята в возрасте от 14 до 16 лет - не более 2 часов в день, а трудящиеся в возрасте от 16 до 18 лет – не более 2 часов и 45 минут.

Заработная плата за месяц составит более 7,7 тысячи рублей.