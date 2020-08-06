РИАМО - 6 авг. Сотрудники Роскачества протестировали сосиски «Молочные» и выяснили, содержатся ли в них ГМО, соя, крахмал и консерванты, а также составили рейтинг самых лучших продуктов данного вида, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Эксперты Роскачества повторно исследовали сосиски «Молочные» семи торговых марок: «Ближние горки», «Велком», «Дымов», «Клинский», «Мясницкий ряд», «Папа может» и «Рублевский», – говорится в сообщении.

Во время проверки специалисты выясняли, насколько товары соответствуют нормам российского законодательства и требованиям опережающего стандарта Роскачества.

«Сосиски тестировали с точки зрения безопасности на наличие потенциально вредных веществ, в числе которых тяжелые металлы, пестициды, нитриты, радионуклиды, антибиотики, синтетические красители и консерванты, а также по микробиологическим показателям», – уточняется в сообщении.

В сосисках проверяли наличие сои и ГМО и оценивали число белков и жиров.

В итоге лучшими были признаны сосиски марок «Дымов» и «Клинский», которые получили пять баллов при повторном исследовании.

Сосиски «Папа может» подняли свой рейтинг до 4,9. Сосиски «Ближние горки» и «Велком» стали «троечниками». В продукте первой марки найдены следы антибиотиков. В продукте второй торговой марки выявили следы антибиотиков и превышение по количеству микроорганизмов.

В число молочных сосисок, которые не соответствуют стандартам Роскачества, эксперты отправили продукты от компаний «Мясницкий ряд» и «Рублевский».