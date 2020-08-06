РИАМО - 6 авг. Жителей Орехово-Зуевского округа приглашают в День физкультурника, 8 августа, на спортивные соревнования в парк 30-летия Победы, говорится в сообщении на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

В программе тренировки от фитнес-клуба, соревнования, квест и многое другое.

«Приглашаем жителей округа бодро и ярко отметить День физкультурника в парке 30-летия Победы в Орехово-Зуеве. Мероприятие пройдет 8 августа с 14:00 до 17:00. Для гостей спортивного праздника подготовлено множество интересных площадок, каждая из которых - призыв к активному и здоровому образу жизни», - говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, в программе праздника: спортивный квест «Самый ловкий», соревнование «Общий зачет» (приседания, отжимания, планка, рывок гири на максимальное количество повторений), показательные выступления от военно-патриотического центра «Русичи», занятия по фитнесу.

Вход свободный.