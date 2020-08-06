РИАМО - 6 авг. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу детского оздоровительного лагеря «Осетр» в городском округе Зарайск, он угостил ребят мороженым и передал подарки — теннисный стол и настольные игры, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Первая смена лагеря — «Правнуки Победы» — военно-патриотическая, она открылась 15 июля. Всего летом из-за пандемии Covid-19 в лагере предусмотрено два заезда детей, следующая смена ожидается 7 августа. Она будет носить художественно-творческую направленность «Лабиринты талантов».

«Очень важно, чтобы вы не только учились, но и общались, знакомились друг с другом. Школа, детский лагерь в том числе дают и умение дружить, достигать целей. Поэтому я хочу вам этого пожелать, ребята. Вы просите футбольную площадку поставить в лагере — мы будем ее делать в следующем году», — сказал Воробьев.

Лагерь работает в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, разработанными с целью недопущения распространения коронавируса. По действующим нормативам он заполнен на 50% — это 80 ребят в возрасте от 6 до 15 лет. В их числе дети из многодетных семей, находящиеся в трудной жизненной ситуации, на опеке, сироты, а также ребята из семей одиноких родителей.

«В этом году дети могут отдыхать только на территории, где проживают. Поэтому наши ребята, несмотря на то, что за счет средств бюджета у них были приобретены путевки в Крым и Краснодарский край, отдыхают в Московской области», — отметила министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Всего в третью смену в 47 лагерях Подмосковья смогут отдохнуть около 8,3 тысячи детей. А в четвертую смену будет работать уже 52 лагеря, которые посетят более 9 тысяч ребят, добавила министр.

В лагере разработана маршрутизация для недопущения массового скопления детей: у каждого из четырех отрядов определен свой путь перемещения по территории.

«Мы провели дезинфекцию, организовали все так, чтобы ребята из разных корпусов не пересекались друг с другом. Делаем упор на игры и занятия на свежем воздухе», — подчеркнула директор лагеря Елена Авдеева.

По ее словам, в столовой дети питаются по графику, а после каждого приема пищи производится дезобработка помещения, столов и посуды. Только после этого в зал заходит вторая смена.

Лагерь «Осетр» работает с 1974 года и находится в экологически чистом районе Подмосковья — деревне Трегубово. Территория лагеря насчитывает 6,5 гектаров. Здесь расположено пять одноэтажных корпусов для проживания, два игровых комплекса, также организованы кружки.

За счет регионального бюджета в лагере провели капремонт здания общежития для сотрудников и помещения для дополнительных занятий. По периметру лагеря расположились аллеи деревьев и кустарников, внутри размещены цветочные клумбы и питьевые фонтанчики.

Многие ребята вновь возвращаются в «Осетр» после проведенных здесь каникул.

«Сюда я приезжаю не первый раз. Мне тут очень нравится. Я был во многих лагерях, но тут атмосфера очень хорошая, лес рядом», — рассказал Рома Зайцев из Раменского.

Он добавил, что с ребятами поддерживается связь в течение года: есть группа в соцсетях, а с некоторыми созваниваются.