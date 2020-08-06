РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 6 авг. На территории городского округа Щелково работают четыре лагеря при школах с дневным пребыванием детей, сообщается в официальной группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Отдыхающих ждут интересные мероприятия, спортивные игры на свежем воздухе, конкурсы и викторины. Много внимания уделяется безопасности. Каждый день начинается с термометрии и осмотра детей медработником», - говорится в сообщении.

Каждый из лагерей подготовил для ребят свою увлекательную программу. «Алые паруса» в школе №3 проводят для детей занятия по художественному и декоративно-прикладному творчеству, «Березка» и «Радуга» в двух корпусах фряновской школы №25 посвятили свои мероприятия 75-летию Победы. «Огуднешка» на базе школы №28 выбрал эколого-биологическое направление.

Всего в лагерях дневного пребывания за август отдохнут более 120 ребят.