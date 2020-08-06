РИАМО - 6 авг. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о выделении субсидии в размере 19,8 миллиона рублей на создание социальной гостиницы для людей с нарушениями интеллектуального и психического развития, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В этой гостинице горожане будут обучаться навыкам самостоятельного проживания. Компанию-оператора определят по результатам конкурсного отбора среди профильных некоммерческих организаций.

«Суть проекта заключается в предоставлении инвалидам от 18 до 45 лет с нарушениями интеллектуального и психического развития возможностей для обучения навыкам самостоятельного проживания», — говорится в сообщении.

Инвалиды будут на время селиться в социальных гостиницах, где будут учиться самостоятельно выполнять различные бытовые задачи, к примеру, делать покупки, готовить пищу и накрывать на стол, убираться в комнате и многое другое.

Первые тренировочные квартиры в Москве создали три года назад на базе городского научно-практического центра по защите прав детей «Детство».

Нынешний проект рассчитан на 19 дней. В нем смогут поучаствовать 216 москвичей с психофизическими нарушениями. Они будут круглосуточно проживать в девяти тренировочных квартирах, где есть все необходимое.

Одна из квартир оборудована для маломобильных граждан: там есть специальный кухонный гарнитур с низкой рабочей панелью и доступом в коляске к плите и раковине, сидячие ванны с потолочной переносной системой.