РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 авг. Свыше 1,8 тысячи детей отдохнут в лагерях дневного пребывания при образовательных учреждениях Подольска в августе, сообщила «РИАМО в Подольске» начальник отдела воспитания, профилактики правонарушений и дополнительного образования комитета по образованию администрации горокруга Татьяна Саргсян.

«С 3 августа в округе на базе 32 образовательных организаций были отрыты для работы городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей. Функционировать они будут до 28 августа. На данный момент в них задействовано 1809 детей», - сказала Саргсян.

По ее словам, в текущем году на отдых детей планируется израсходовать более 15 миллионов рублей. Путевка на ребенка в такой лагерь стоит 5 300 рублей, при этом родительская плата составляет всего 530 рублей.

В лагерях организовано для детей двухразовое питание, а работа проводится с соблюдением всех требований и стандартов по предупреждению распространения коронавируса.

В отрядах число детей не превышает 12 человек. В связи с пандемией были отменены массовые мероприятия, экскурсии. Тем не менее в лагерях организованы профильные тематические смены: «Юный армеец»; «Юный эколог»; «Краеведы» и так далее. Также для воспитанников проводятся конкурсы, тематические и профилактические мероприятия и многое другое.