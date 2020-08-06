РИАМО (МЫТИЩИ) - 6 авг. В городском округе Мытищи для проведения «Диктанта Победы» 3 сентября запланировано 35 площадок, сообщил исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юрий Гончарук.

«Диктант Победы» у нас будет проходить не первый раз, вся полная информация о его проведение есть на сайте: https://диктантпобеды.рф/. В Мытищах запланировано 35 площадок, в основном на территории школ. В том году было протестировано участие в диктанте онлайн, но для тех, кто захочет прийти на пункты, где будет проходить диктант, они будут открыты, если ситуация не поменяется», - сказал Гончарук.

Председатель совета депутатов горокруга Андрей Гореликов отметил, что «Диктант Победы» проходит по инициативе Русского географического общества, в Мытищах он будет проводиться в том числе и в музее Нины Распоповой.

«Традиционно диктант проводится в мае, но, к сожалению, в этом году мы вынуждены были перенести его во всей стране на сентябрь. Всем, кому интересна история нашей страны, а также Мытищ, я предлагаю принять участие 3 сентября в «Диктанте Победы» и этим показать знание нашей истории», - добавил Гореликов.

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