РИАМО - 6 авг. Мосгорсуд подтвердил право москвичей на распоряжение придомовыми территориями многоквартирных домов, власти не могут «отрезать» участки для стройплощадок на том основании, что земля не размежевана и не стоит на учете в кадастре, пишет в четверг газета «Коммерсант».

Московский городской суд опубликовал мотивировочную часть решения по иску жителей двух домов на улицах Цандера и Королева к мэрии Москвы. Причиной разбирательства стало возведение в 2019 году многоэтажки по программе реновации рядом с домами. Жители района Останкино требовали расторгнуть договор аренды участка площадью свыше 8 тысяч «квадратов».

«В январе 2020 года Тверской районный суд Москвы отказал активистам в удовлетворении иска, сославшись на то, что придомовая территория обоих зданий не размежевана и в кадастре не значится», — отмечается в материале.

При этом суд подчеркнул, что не было представлено доказательств о формировании данного участка под застройку. В мэрии же отметили, что спорный участок ГКУ «Управление гражданского строительства» (УГС) арендовало у города в соответствии с адресной инвестиционной программой.

Тогда жители решили обжаловать решение Тверского суда в Мосгорсуде, который признал юридическую логику неверной, а договор аренды земли — недействительным. В суде отметили, что департамент имущества столицы был не вправе распоряжаться спорной частью земель, даже если они не размежеваны.

При этом в суде добавили, что жильцы вправе владеть и пользоваться участками в тех границах, в которых придомовая территория была ранее определена в установленном законом порядке.

В столичном департаменте имущества «Коммерсанту» заявили, что намерены подать кассационную жалобу на решение Мосгорсуда.