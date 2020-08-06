РИАМО - 6 авг. Комфортная погода без существенных осадков ожидается в Москве и Подмосковье на выходных, днем градусники термометров будут показывать до 25 градусов тепла, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Условия будут определяться преобладающим влиянием антициклона. Ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Температурный фон в рамках климатической нормы», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что ночью температура будет опускаться до 9-14 градусов.

«Днем будут вполне комфортные 20-25 градусов. <...> Норма для августа плюс 20-21 градус. В начале недели ожидается 17-22 градуса», - заключил синоптик.

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