РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 авг. Управляющая компания за один день устранила протечки в квартире жителя деревни Сабурово Красногорска по требованию Госжилинспекции Московской области, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Ранее в областное надзорное ведомство поступила жалоба на протечки в квартире, связанные с неисправным состоянием кровельного покрытия. По словам заявителя, его не устроило решение проблемы, предложенное МУП «Жилищный Трест».

«Госжилинспекция Московской области обязала управляющую организацию МУП «Жилищный Трест» из городского округа Красногорск произвести локальный ремонт кровельного покрытия над квартирой жителя дома №7 по улице Луговой в деревне Сабурово», - говорится в сообщении.

Управляющая организация немедленно получила от инспекторов требование об устранении нарушений.

«В тот же день Госжилинспекцией Московской области получен ответ с приложением подписанного заявителем акта и соответствующими фотоматериалами, согласно которому следует, что требование исполнено: работы по устранению протечки кровли проведены», – подчеркивается в материале.

По словам руководителя Госжилинспекции региона Ольги Фединой, ответственность за содержание крыши, как и всего остального общего имущества многоквартирного дома, несет управляющая компания.

«Ее сотрудники обязаны регулярно проводить осмотры кровли, чтобы не допустить возникновения протечек. А уж оттягивать процесс устранения нарушения даже после обращения жителей, тем самым подвергая опасности частное имущество собственников в квартире, совершенно недопустимо!» – подчеркнула Федина.