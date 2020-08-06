РИАМО - 6 авг. За последние сутки в столице выявили 684 новых случая заражения коронавирусом, таким образом, количество новых инфицированных почти в 10 раз меньше аналогичного показателя в мае, сообщает оперативный штаб Москвы.

Среднесуточное число зараженных уже больше месяца держится на стабильно низком уровне. Суточный темп прироста с начала августа не превышает отметку 0,28.

«53,1% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 24,5% – от 46 до 65 лет, 9,2% - от 66 до 79 лет, еще 4% – старше 80 лет. Также 9,2% среди заболевших – дети», - говорится в сообщении.

Все пациенты находятся под контролем врачей. Также под меднаблюдением находятся люди, которые близко контактировали с зараженными.

В Москве постепенно снимают ограничения, которые ранее ввели из-за пандемии коронавируса. Однако в общественных местах города по-прежнему нужно находиться в масках и перчатках.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

6 АВГУСТА

- Число новых случаев Covid‑19 в Москве в 10 раз меньше, чем в мае. Суточный темп прироста с начала августа не превышает отметку 0,28.

- За сутки в России зафиксировали 5 267 случаев заболевания коронавирусом. В Москве выявили 684 случая. В Подмосковье - 159 случаев.

- Еще 189 пациентов с коронавирусом вылечились в Подмосковье за прошедшие сутки. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 47 811 заболевших.

- За минувшие сутки в столице от коронавируса вылечились 1254 человека. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 186 223.

- В Москве за сутки скончались 13 пациентов с коронавирусом. Общее число погибших за время пандемии в Москве составило 4534 пациента.