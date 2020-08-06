РИАМО - 6 авг. В России 69% жителей не хотят уходить на пенсию раньше 55 лет, кроме того, 11%-14% мужчин и 7% женщин хотят остаться на работе и после 70 лет, сообщает РБК.

Исследование провели сервис «Работа.ру» и НПФ Сбербанка.

«Менее трети россиян (31%) хотели бы прекратить работать до того, как им исполнится 55 лет, если бы могли сами выбирать возраст выхода на пенсию», — отмечается в материале.

Раньше 55 лет уйти с работы хотят 39% женщин и 23% мужчин. 80% респондентов сообщили, что не могут уйти на пенсию раньше срока, потому что после этого им не на что будет жить.

Только 4% опрошенных скопили необходимую сумму, чтобы уволиться с работы раньше 55 лет, 3% надеются, что им помогут родственники, а 13% рассчитывают на другие источники дохода.

49% россиян ничего не предпринимают, чтобы обеспечить себе более ранний уход на пенсию, потому что не могут откладывать или не верят в возможность сохранить накопленное. 26% собираются что-либо предпринять в будущем.

Чтобы улучшить свою жизнь, 8% участников опроса копят деньги на счетах банков или наличными, 6% — приобрели или приобретут недвижимость для сдачи в аренду, 2% — оформили индивидуальный пенсионный план, а 9% — «правильно» воспитывают своих детей.

С 2019 года пенсионный возраст постепенно повышается. В текущем году женщины уйдут на пенсию в 56,5 года, а мужчины — в 61,5 года. С 2028 года женщины будут уходить на пенсию в 60 лет, а мужчины — в 65 лет.