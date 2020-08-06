РИАМО - 6 авг. Водитель и пассажир такси пострадали в ДТП на Ленинградском шоссе в столице, автомобиль врезался в столб, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Ранее на Ленинградском шоссе у дома 41А произошла авария, таксист врезался в столб.

«В ДТП пострадали водитель и пассажир такси», - говорится в сообщении.

Предполагается, что водитель такси не справился с управлением и врезался в столб.