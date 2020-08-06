РИАМО - 6 авг. В селе Озерецкое Дмитровского городского округа Московской области возводится новый комплекс по производству сыра и цельномолочной продукции, он готов на 80%, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Это первая очередь крупного инвестиционного проекта, который реализуется в рамках расширения «Озерецкого молочного комбината». Общая площадь планируемого комплекса по производству сыра и цельномолочной продукции составит более 18 тысяч квадратных метров. В настоящее время строительная готовность объекта составляет около 80%, ведутся внутренние строительные работы», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Все автоматизированное оборудование для комплекса закупается у мировых лидеров в Италии и Германии.

«В июле этого года осуществлена поставка на объект технологического оборудования, сейчас ведется монтаж. В октябре планируется установка и пуско-наладка оборудования. Общий объем переработки молока в сутки на новом производстве составит более 300 тонн», - отметил Разин.