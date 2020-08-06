РИАМО – 6 авг. Сливочное масло нельзя использовать для жарки, так как при температуре выше 70 градусов появляются свободные радикалы, которые могут вызывать онкологию, считает кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная.

При этом готовить можно вообще без масла. Например, на гриле или сухой сковороде. Либо готовить можно на растительном масле.

«В свежем виде сливочное масло абсолютно безопасно в разумных количествах. Также оно реабилитировано в плане влияния на холестериновый обмен. А вот что касается жареных продуктов, тут сливочное масло лучше не использовать. При температуре выше 70 градусов появляются свободные радикалы, которые не являются необходимыми нашему организму и при длительном использовании могут вызывать онкологические заболевания», – рассказала Бережная в эфире радио Sputnik.

Между тем, врач рассказала, что сало при приготовлении также не лучший вариант. По ее словам, сало не имеет отрицательного влияния на холестериновый обмен. Однако при высоких температурах будет очень высокая калорийность, и, соответственно, возможно появление тех же свободных радикалов, но меньше чем при жарке на сливочном масле.

Врач посоветовал жарить продукты на оливковом масле, так как это единственное масло, которое не дает образования свободных радикалов при высоких температурах.