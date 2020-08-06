РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 6 авг. В этом году в Щелкове установят 16 новых детских игровых комплексов, 14 из них - по муниципальной программе и два - по губернаторской, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Найти дворы, которые благоустроят в Щелкове, теперь можно на интерактивной карте, которую разработало министерство благоустройства», - говорится в сообщении.

Жители могут перейти по ссылке и найти свой двор: https://mosreg.ru/sobytiya/novosti/news-submoscow/kakie-dvory-blagoustroyat-v-podmoskove-v-2020-godu-karta.

В связи с ограничительными мерами по предупреждению распространения коронавируса планы были скорректированы.

Благоустройство 13 дворов перенесено на 2021 год.