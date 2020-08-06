РИАМО - 6 авг. В столице за прошедшие сутки выявили 684 случая заражения коронавирусной инфекцией, за весь период эпидемии выявлено 245 468 случаев инфицирования, сообщает оперштаб Москвы.

За сутки 1 254 пациента завершили лечение от Covid-19, общее число выздоровевших в городе составило 186 223.



Также за минувшие сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом, за весь период эпидемии жертвами инфекции стали 4 534 человека.



В России за сутки зафиксировали 5 267 случаев заражения Covid-19 в 85 регионах. За весь период эпидемии выявлено 871 894 случая инфицирования, скончались 14 606 пациентов, вылечились 676 357 человек.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

6 АВГУСТА

- Число новых случаев Covid‑19 в Москве в 10 раз меньше, чем в мае. Суточный темп прироста с начала августа не превышает отметку 0,28.

- За сутки в России зафиксировали 5 267 случаев заболевания коронавирусом. В Москве выявили 684 случая. В Подмосковье - 159 случаев.

- Еще 189 пациентов с коронавирусом вылечились в Подмосковье за прошедшие сутки. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 47 811 заболевших.

- За минувшие сутки в столице от коронавируса вылечились 1254 человека. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 186 223.

- В Москве за сутки скончались 13 пациентов с коронавирусом. Общее число погибших за время пандемии в Москве составило 4534 пациента.