РИАМО - 6 авг. 15 заявителей стали победителями конкурса на получение гранта «Агростартап», проведенного министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

«В этом году на получение гранта «Агростартап» было подано 28 заявок, 18 допущено к участию в конкурсном отборе. Победителями признаны 15 заявителей. В их числе два фермерских хозяйства, зарегистрированных в текущем году, и 13 физических лиц, которые в течение месяца должны зарегистрировать КФХ на сельской территории региона», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

По словам министра, максимальный размер грантов «Агростартап» составляет шесть миллионов рублей.

«На развитие молочного животноводства получено пять грантов, мясного животноводства - два гранта, растениеводства - шесть, рыбоводства и пчеловодства предоставлено по одному гранту. Общая сумма этого вида поддержки составила 50,6 миллиона рублей», - отметил Андрей Разин.

Гранты получили аграрии из городских округов: Истра, Талдом, Клин, Богородский, Луховицы, Озеры, Шаховская, Щелково, Орехово-Зуевский, Коломенский и Серебряные Пруды.

Средства гранта предоставляются на приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, разработку проектной документации, строительство или ремонт и переустройство помещений для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, также на приобретение оборудования для производственных объектов и сельскохозяйственных животных, птицы, рыбопосадочного материала. Деньги выделяются и на приобретение сельскохозяйственной техники и специализированного транспорта, посадочного материала для закладки многолетних насаждений и на другое.