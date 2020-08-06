РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 6 авг. В подмосковном Дзержинском стартовала общероссийская акция солидарности «Дружба народов», в ее рамках с представителями разных стран провели спортивную тренировку, говорится в сообщении пресс-службы Центрального совета Гражданского комитета России (ГКР).

«В горокруге Дзержинский прошла акция солидарности «Дружба народов», направленная на популяризацию единства и дружбы народов России и бывших союзных республик. Активисты ГКР организовали совместную спортивную тренировку по уличной гимнастике, футболу и волейболу, настольному теннису, гиревому спорту, боксу и различным единоборствам, а также провели кросс на территории спортивной школы «Орбита», - говорится в сообщении.

Акция прошла по инициативе лидера ГКР Артура Шлыкова и секретаря по молодежной политике и добровольчеству ГКР Владимира Саксонова. Мероприятие поддержали координаторы местных отделений общероссийских организаций «Офицеры России», «Русское географическое общество» и общества «Двуглавый Орел», а также Дзержинский городской совет ветеранов.

После тренировки участники устроили чаепитие, где пообщались на тему межнациональных и межконфессиональных отношений и их гармонизации, о дружбе народов.

По поручению Шлыкова силами межрегионального общественного движения «Гражданский комитет России» подобные акции пройдут в Чечне, Дагестане, Москве и Подмосковье, Орловской области, Пермском и Ставропольском краях.