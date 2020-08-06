РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 6 авг. С 7 по 11 августа в связи с плановым проведением работ на линиях электропередачи в ряде населенных пунктов Щелкова будет отключено электричество, сообщается на официальной странице Единой дежурно-диспетчерской службы городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Щелковский РЭС Восточных электрических сетей филиала ПАО «МОЭСК» уведомляет, что в связи с производством плановых будет пройдут временные отключения в ряде населенных пунктов», - говорится в сообщении.

Седьмого августа электроэнергия будет отсутствовать в деревнях Шевелкино и Никифорово. 8 августа - в поселке Фряново на улицах Интернациональная, Большая Набережная, Малая Набережная, Прудовая, Могутовская, Коммунистическая, Механизаторов, Поперечная, Лесная, Поварова, Новая, а также в деревнях Козино, Могутово, Еремино, Еськино, Глазуны, Афанасово, Бобры, поселке Хлепетово, селе Рязанцы и СНТ Козино.

10 августа света не будет в деревне Каблуково, 11 августа - в селе Трубино и деревне Назимиха.

Все отключения электроэнергии будут проходить с 9:00 до 11:00.