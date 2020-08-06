РИАМО - 6 авг. Власти Москвы приняли решение закрыть единственную в Россию монорельсовую дорогу, входящую в систему метрополитена, такое решение связано с ее неэффективностью, пишет в четверг газета «Ведомости».

Монорельс обозначается как ветка №13. Пока говорить о точной дате закрытия рано, но, скорее всего, это произойдет в августе.

«Эксплуатация монорельса очень затратна, и такой вид транспорта бесперспективен. Его эксплуатация обходится в 800 миллионов рублей в год, это значительная сумма, особенно в условиях пандемии, когда все мы все силы направляем на то, чтобы не замедлять развитие основных видов транспорта», – говорится в ответе на запрос от пресс-служб «Московского метрополитена» и департамента транспорта столицы.

Каждый год монорельс перевозит порядка 1,5 миллиона человек. Для примера – это трафик МЦК за три дня. Между тем, другие основные городские виды транспорта перевозят в сутки 19 миллионов человек.

У монорельса всего 39 постоянных пассажиров. Именно столько карт «Тройки» пользуются монорельсом более 20 дней в месяц.

Московский монорельс – единственный в России, использующийся как вид городского транспорта, и один из трех в Европе. Другие два работают в немецких Дортмунде и Вуппертале.

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