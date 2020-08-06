РИАМО - 6 авг. На Ленинградском шоссе у дома 41А произошла авария, таксист врезался в столб, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.



«Водитель такси не справился с управлением и наехал на столб. Предварительно есть пострадавшие», - говорится в сообщении.



Движение на этом участке не затруднено.