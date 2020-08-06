РИАМО - 6 авг. Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился увековечить память Героев Советского Союза в городе и установить мемориальные доски до 31 декабря, соответствующий документ опубликован на официальном сайте мэра столицы.

Памятники установят Герою Советского Союза Н.Н. Рукавишникову по адресу: улица Хованская, дом 3; дважды Герою Советского Союза В.К. Коккинаки по адресу: Ленинградский проспект, дом 50; Герою Советского Союза В.С. Алхимову по адресу: Фрунзенская набережная, дом 50; Герою Советского Союза И.И.Цапову по адресу: улица Большая Грузинская, дом 39; Герою Советского Союза В.М.Юдину по адресу: улица Островитянова, дом 39.

«Выполнение работ по проектированию, изготовлению, установке мемориальных досок осуществляется за счет бюджетных ассигнований», — отмечается в документе.