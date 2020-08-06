РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 авг. В подмосковных Люберцах на пересечении улиц Власова и Кирова скорая помощь столкнулись с иномаркой, сообщила «РИАМО в Люберцах» сотрудница пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

ДТП произошло в четверг утром.

«Скорая помощь и автомобиль иностранного производства столкнулись на пересечении улиц Власова и Кирова. Без пострадавших», - сказала сотрудница.

По словам очевидцев, пациента скорой помощи забрала другая машина.