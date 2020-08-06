РИАМО - 6 авг. Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение УФАС России Подмосковья о нарушении конкурсным управляющим компании «Объединенная строительная компания» Закона о банкротстве, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Ранее в УФАС поступила жалоба на действия конкурсного управляющего компании «Объединенная строительная компания» при организации торгов по продаже имущества должника.

«По результатам рассмотрения, управление признало жалобу АО «Объединенная строительная компания» обоснованной.Не согласившись с указанным решением, конкурсный управляющий ООО «Объединенная строительная компания» обратился в суд», - говорится в сообщении.

Однако суд отказал конкурсному управляющему компании «Объединенная строительная компания» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.