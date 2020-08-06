РИАМО - 6 авг. За сутки в Москве вылечили от коронавирусной инфекции еще 1254 пациента, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1254 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 186 223», - сообщила вице-мэр.

Для подтверждения отсутствия вируса у человека проводятся специальные исследования. Тем, кому необходимо оставаться под наблюдением, при выписке дают соответствующие рекомендации.

Вылечившиеся от Covid-19 жители столицы могут стать донорами плазмы или социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.

Чтобы стать донором или волонтером, нужно обратиться на горячую линию по номеру: 8 (495) 870-45-16, ежедневно с 9:00 до 19:00.

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6 АВГУСТА

- Еще 189 пациентов с коронавирусом вылечились в Подмосковье за прошедшие сутки. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 47 811 заболевших.

- За минувшие сутки в столице от коронавируса вылечились 1254 человека. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 186 223.

- В Москве за сутки скончались 13 пациентов с коронавирусом. Общее число погибших за время пандемии в Москве составило 4534 пациента.