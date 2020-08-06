РИАМО – 6 авг. В офисе столичной Общественной наблюдательной комиссии заявили о том, что их здание захватили неизвестные люди, здание находится в Крапивенском переулке, передает ТАСС.
Он уточнил, что часть членов комиссии сейчас находится у ворот здания. Неизвестные люди крепкого телосложения не допускают их внутрь.
Наблюдатели вызвали полицию. Сотрудники прибыли на место, но вмешиваться отказались. Они посчитали, что на месте происходит гражданско-правовой спор.
«Сами люди, захватившие здание, утверждают что имеют правоустанавливающие документы на него, однако пока ситуация похожа на попытку рейдерского захвата», - заключил Мельников.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии