РИАМО – 6 авг. В офисе столичной Общественной наблюдательной комиссии заявили о том, что их здание захватили неизвестные люди, здание находится в Крапивенском переулке, передает ТАСС.

«В настоящее время в Крапивенском переулке дом 3 строение 1, где находится офис для хранения обращений в адрес ОНК Москвы, неизвестные лица захватили здание и закрыли в него доступ представителям комиссии», - рассказал ответственный секретарь комиссии Алексей Мельников.

Он уточнил, что часть членов комиссии сейчас находится у ворот здания. Неизвестные люди крепкого телосложения не допускают их внутрь.

Наблюдатели вызвали полицию. Сотрудники прибыли на место, но вмешиваться отказались. Они посчитали, что на месте происходит гражданско-правовой спор.

«Сами люди, захватившие здание, утверждают что имеют правоустанавливающие документы на него, однако пока ситуация похожа на попытку рейдерского захвата», - заключил Мельников.