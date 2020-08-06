РИАМО - 6 авг. С начала года жители столицы записали своих питомцев к ветеринарам около 40 тысяч раз через портал mos.ru и более 10 тысяч раз через мобильное приложение «Госуслуги Москвы», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Жители столицы с домашними питомцами привыкают записываться к ветеринарам при помощи удобных городских онлайн-сервисов. Благодаря им оформить визит к специалистам государственных ветеринарных клиник можно в любое время и буквально в пару кликов. С момента появления сервисов к ветеринарам через портал mos.ru и мобильное приложение «Госуслуги Москвы» горожане записали своих питомцев 150 тысяч раз», — рассказал куратор ИТ-проектов в сфере культуры и бизнеса департамента информационных технологий Сергей Шакрыл.

Чаще всего ветеринары принимали беспородных кошек, шотландских вислоухих, британских короткошерстных мейн-кунов и абиссинские породы кошек. Среди собак чаще всего встречались ветеринарам йоркширские терьеры, чихуа-хуа, джек-рассел-терьеры, французские бульдоги, померанские и немецкие шпицы, а также беспородные собаки.

Кроме того, специалистам приходилось осматривать и экзотические виды животных - енотов, игуан, южноамериканских грызунов дегу, сурикатов, шиншилл, морских свинок и даже павлинов.

Самые популярные процедуры у ветеринаров являются терапевтические услуги, вакцинация, лабораторные исследования, хирургические манипуляции, клинико-диагностические исследования и оформление ветеринарных сопроводительных документов.

Для того, чтобы воспользоваться онлайн-записью к ветеринару, на портале mos.ru необходимо зайти в раздел «Услуги», затем перейти в категорию «Окружающая среда и животные» и открыть вкладку «Запись к ветеринарному врачу», после чего потребуется ввести данные о своем питомце. Кроме того, можно выбрать либо удобную для пользователя клинику или вызвать специалиста на дом.