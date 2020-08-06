РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 авг. Врачи городской больницы №1 подмосковного Красногорска спасли пациентку с осложнениями после перенесенного синусита, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В красногорскую больницу №1 обратилась женщина с жалобами на постоянные головные боли, которые усиливались при наклоне вперед. Из анамнеза было известно, что у пациентки неоднократно был синусит и не всегда он долечивался до конца. Прописанные лекарственные препараты женщина переставала принимать после улучшения самочувствия. Так продолжалось до тех пор, пока после очередного обострения не начались сильные головные боли.

«В ЛОР-отделении Красногорской больницы №1 пациентке провели эндоскопический осмотр и КТ-исследование, которые выявили наличие острого гнойного фронтита - воспаления слизистой оболочки лобной пазухи со скоплением гноя», - говорится в сообщении.

По словам заведующего ЛОР-отделением Красногорской больницы №1 Сергея Троицкого, гнойные выделения формировались в области лобных пазух, что и вызывало сильные головные боли.

«Пациентке была проведена эндоназальная эндоскопическая фронтотомия. Этот современный малоинвазивный метод позволяет провести оперативное хирургическое лечение через носовое отверстие. Наблюдая за изображением на экране, с помощью эндоскопического аппарата отсасывают гной и проводят антибактериальную терапию», - пояснил Троицкий.

Операция является малотравматичной и позволяет сократить период реабилитации пациента.

«На данный момент женщина уже выписана и продолжает амбулаторное лечение», - заключается в материале.