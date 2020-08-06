РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 авг. Жители подмосковного Красногорска могут принять участие в мастер-классе по рисованию в парке в четверг, сообщается в Instagram-аккаунте МАУК «Парки Красногорска».

«Дорогие друзья! Лето в разгаре! Самое время гулять и рисовать! И поэтому для вас 6 августа в 11:00 состоится мастер-класс по рисованию в ПКиО «Ивановские пруды» на смотровой площадке «Отражение», - говорится в сообщении.

Занятие проведет директор МАУК «Парки Красногорска» Виталий Ковтун.