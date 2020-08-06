РИАМО - 6 авг. В столичном районе Лефортово рядом с метро «Авиамоторная» завершилась реконструкция фонтана, работы проведены по просьбе жителей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Фонтан во дворе никто не обслуживал уже более 15 лет. За эти годы пришли в негодность как механизм подачи воды, так и сами чаши. Облицовка полностью осыпалась, о ее изначальном цвете можно было только догадываться. В ходе общественных обсуждений и согласования проекта благоустройства территории вместе с жителями и управой района Лефортово было принято решение привести старый фонтан в порядок», — рассказали в пресс-службе Департамента капитального ремонта города Москвы.

В ходе работ было полностью демонтировано основание фонтана, чтобы подвести к нему новые инженерные сети. Также заменили насосное оборудование. Работу фонтана контролирует автоматизированная система.

«Нижнюю и верхнюю чашу отлили из бетона. В высоту конструкция получилась более двух метров. Облицовку выполнили из синей плитки-мозаики трех оттенков. Бортовую часть и основание выложили темно-синим, а поверхность чаш — тоже синим, но более светлого оттенка. Нижняя чаша украшена рисунком в виде солнца из голубой мозаичной плитки. На внутренней части борта находятся 19 светодиодных светильников из нержавеющей стали, а на поверхности установлено 96 форсунок. В ночное время фонтан, окруженный деревьями, подсвечивается, придавая окружающему пространству красоту и таинственность», — отметили в пресс-службе Департамента.

Во дворе, где находится фонтан также обновили тротуары, установили бордюры, заменили асфальт на проезжей части и разбили газон площадью 3,1 тысячи квадратных метров. Также установили 27 опор освещения.

На самой Авиамоторной улице уже установили 275 опор освещения, заменили более 52 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия на проезжей части, обустроили 23,3 тысячи квадратных метров тротуаров, а также разбили 62 тысячи квадратных метров газона.