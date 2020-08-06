РИАМО – 6 авг. Ритейлерам могут запретить доставлять бытовую химию вместе с продовольственными товарами, что, скорее всего, отразится и на цене, пишет во вторник газета «Известия».
«В сфере онлайн-торговли разгорается скандал, который затронет и продавцов, и покупателей. По данным ритейлеров, из-за новых СанПиНов по предоставлению услуг населению — проект уже находится на утверждении в Роспотребнадзоре — доставка товаров из магазинов может подорожать вдвое, в среднем до 600 рублей», - говорится в сообщении.
Документ запрещает перевозить бытовую химию вместе с продуктами питания. Таким образом, эти товары придется отправлять разным транспортом.
Эта инициатива негативно встречена Ассоциацией компаний интернет-торговли (АКИТ). Ее представители направили соответствующее письмо главному санитарному врачу Анне Поповой
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