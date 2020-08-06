«В сфере онлайн-торговли разгорается скандал, который затронет и продавцов, и покупателей. По данным ритейлеров, из-за новых СанПиНов по предоставлению услуг населению — проект уже находится на утверждении в Роспотребнадзоре — доставка товаров из магазинов может подорожать вдвое, в среднем до 600 рублей», - говорится в сообщении.