РИАМО – 6 авг. Бытовую химию и продукты питания могут запретить доставлять вместе, из-за этого может произойти серьезное увеличение стоимости доставки, пишет в четверг газета «Известия».
Предполагается, что разные виды товаров придется перевозить разным транспортом. Нельзя будет одновременно доставлять бытовую химию и продукты. Именно это решение может создать трудности как для ритейлеров, так и для покупателей.
Эта инициатива была негативно встречена Ассоциацией компаний интернет-торговли (АКИТ). Ее представители направили соответствующее письмо главному санитарному врачу Анне Поповой.
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