РИАМО – 6 авг. Бытовую химию и продукты питания могут запретить доставлять вместе, из-за этого может произойти серьезное увеличение стоимости доставки, пишет в четверг газета «Известия».

«В сфере онлайн-торговли разгорается скандал, который затронет и продавцов, и покупателей. По данным ритейлеров, из-за новых СанПиНов по предоставлению услуг населению — проект уже находится на утверждении в Роспотребнадзоре — доставка товаров из магазинов может подорожать вдвое, в среднем до 600 рублей», - говорится в сообщении.

Предполагается, что разные виды товаров придется перевозить разным транспортом. Нельзя будет одновременно доставлять бытовую химию и продукты. Именно это решение может создать трудности как для ритейлеров, так и для покупателей.

Эта инициатива была негативно встречена Ассоциацией компаний интернет-торговли (АКИТ). Ее представители направили соответствующее письмо главному санитарному врачу Анне Поповой.