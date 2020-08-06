РИАМО - 6 авг. В пожаре в частном доме в Подольске на улице Большая Серпуховская погибли два человека, их тела нашли в горевшем доме, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение жилого дома на площади 40 квадратных метров», - говорится в сообщении.

В 00:22 удалось локализовать пожар на площади 40 квадратных метров. В 00:30 - обнаружили тела двух погибших. В 00:31 пожарные ликвидировали открытое горение. В 01:06 – ликвидация последствий пожара.