РИАМО - 6 авг. Церковь Ильи Пророка в столице отреставрируют до 2022 года, в настоящее время организован конкурс для проведения работ по реставрации, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Согласно техническому заданию компании-победителю конкурса предстоит провести ремонтно-реставрационные работы по фасаду и кровле, воссоздать кирпичную кладку галереи и колокольни, а также чугунного ограждения парадной лестницы, восстановить внутренние интерьеры церкви до первозданного вида. Ремонтно-реставрационные работы должны быть завершены в 2022 году», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов отметил, что реставрация памятника архитектуры должна проходить строго по согласованному проекту и проводиться только специалистами-реставраторами, аттестованными министерством культуры и обладающими нужной квалификацией для сохранения первоначального вида здания.

Церковь Ильи Пророка — православный храм, принадлежащий Иверскому благочинию Московской городской епархии Русской православной церкви. Он построен в XVI–XVII веках рядом с Московской торговой площадью Ильинского монастыря.