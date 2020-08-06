РИАМО - 6 авг. Реставрация уникального памятника советской эпохи – клуба-столовой на Гоголевском бульваре — завершится до конца 2020 года, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Здание обладает статусом объекта культурного наследия регионального значения и входит в ансамбль экспериментального общественно-жилого комплекса рабочего жилищно-строительного кооперативного товарищества «Показательное строительство».

«Клуб-столовая на Гоголевском бульваре — очень интересный памятник советской эпохи. Он был построен в качестве общественного пространства для жителей двух прилегающих корпусов. Согласно архивным данным в здании располагались спортзал, клуб, прачечная, столовая, библиотека и различные кружки. В ходе реставрации памятнику вернут исторический облик. Основные работы планируется завершить до конца 2020 года», — прокомментировал глава Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

В настоящее время проводится демонтаж поздней обшивки и вычинка кирпичной кладки подвала. В течение года строителям предстоит укрепить несущие конструкции, привести в порядок элементы фасадов, восстановить исторические двери и окна, воссоздать лестницы, а также плоскую кровлю и террасы над подвалом.

Реставраторы раскроют исторические входы в здание, заложенные в более позднее время, оштукатурят и покрасят стены и потолки, воссоздадут ленточное остекление и козырьки над входами.