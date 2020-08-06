РИАМО - 6 авг. Около 30 тысяч жителей столицы еженедельно оформляют доступ к своим электронным медицинским картам с начала 2020 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В январе этого года мы открыли горожанам доступ к их электронным медицинским картам. Сервис востребован у москвичей — все большее количество людей оценивают удобство и постоянно расширяющийся функционал. Доступ к своей электронной медицинской карте еженедельно открывают в среднем 30 тысяч москвичей. При этом на детские медкарты приходится порядка 15 процентов от общего количества оформленных доступов», - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

С 26 июня электронная медицинская карта доступна москвичам не только на портале mos.ru, но и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО». Все документы доступны для скачивания на смартфон.

Доступ к разделу «Медкарта» в мобильном приложении могут получить все пользователи старше 15 лет с московским полисом ОМС, которые оформили доступ к электронной медицинской карте на портале mos.ru.

Кроме того, у пользователей появилась возможность включить синхронизацию дневников здоровья в таких приложениях, как Apple Health и Google Fit, с мобильной версией электронной медкарты.