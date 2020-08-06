РИАМО - 6 авг. В промзоне поселка Богородское в Сергиево-Посадском округе столкнулись локомотив и легковой автомобиль, пострадали два человека, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В 21:30 05 августа 2020 от оперативного дежурного ЕДДС г.о. Сергиев Посад в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области поступило сообщение о столкновении локомотива с легковым автомобилем на нерегулируемом ж/д переезде», - говорится в сообщении.

Железнодорожное полотно и линии электропередач не повреждены. Задержек в движении электропоездов нет.