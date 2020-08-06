РИАМО - 6 авг. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановления, согласно которым утверждаются проекты планировки кварталов в столичных районах Северное Измайлово и Нагорный, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В частности, утвержден проект планировки кварталов 16–73, 75–77, 37–79 в Нагорном районе. Общая площадь составляет почти 102 гектара. Также проектом предусмотрено включение в состав природных и озелененных территорий города участка площадью 0,34 гектара.

Кроме того, утвержден проект планировки территории микрорайонов 37–38, 39 в Северном Измайлове. Общая площадь проекта микрорайонов составляет почти 37 гектаров. Данный проект планировки подготовили для реализации программы реновации жилья.