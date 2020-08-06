РИАМО - 6 авг. Гости выставки достижений народного хозяйства одними из первых смогут опробовать лавочки с солнечными панелями, Wi-Fi-модулями и зарядными устройствами, интерактивные спортивные и образовательные комплексы и многое другое, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Соответствующая программа реализуется Агентством инноваций города Москвы.

«На сегодняшний день в программе пилотного тестирования инноваций участвует уже 65 площадок. В их число входят коммерческие предприятия, которые в рамках проекта получат возможность использовать высокотехнологичные разработки для оптимизации своих бизнес-процессов и повышения эффективности работы компании. Кроме того, к программе активно присоединяются городские площадки, где многие москвичи могут оценить преимущества новых технологий», — сообщил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Кроме того, инновации будут активно внедряться в сферу спорта, к примеру, роботизированный тренировочный комплекс. Он будет представлять из себя футбольный манеж, по четырем сторонам которого установлены специальные пушки. Они стреляют мячами, а задача игрока — принимать подачи и отправлять мячи в обозначенную цветом мишень.

В рамках программы появятся образовательный комплекс «Ожившие рисунки» для детей дошкольного возраста и автоматизированное оборудование для приема и утилизации алюминиевых банок, стеклянных и пластиковых бутылок.

До конца года планируется провести около 100 пилотных тестирований в сфере торговли и услуг, энергоэффективности, информационных технологий и связи, медицины, экологии, безопасности, транспорта и образования.